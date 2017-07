Non che la piattaforma controllata da Advance Publications sia sempre e necessariamente garanzia di veridicità, ma la storia raccontata da dingofarmer2004 - questo il nickname scelto dall'anonimo utente per fornire il suo contributo - è talmente innocua, anche se significativa, se non altro per inquadrare il protagonista della stessa, da non poter sembrare frutto di fantasia.

"Ho lavorato per l'Equinox Fitness Clubs, che - per chi non lo sapesse - è una delle catene di palestre / spa più esclusive degli Stati Uniti, frequentata da personaggi ricchi e famosi, specialmente a Los Angeles", scrive l'utente: "Chris Martin, il leader dei Coldplay, era un nostro iscritto [a L.A., ed effettivamente veniva avvistato spesso nel centro, ndr]. Dava l'idea di essere un ragazzo molto coi piedi per terra, che voleva solo farsi una nuotata facendosi i fatti suoi. Parendomi un tizio piuttosto affabile, ho iniziato a tenerlo d'occhio.

Un giorno mi capita di passare dalla piscina, e di vederlo asciugarsi dopo aver fatto le sue vasche. Una donna tra i 40 e i 50 anni seduta su una sdraio lì vicino, lo vede e inizia a chiamarlo: 'Mi scusi! Mi scusi! Mi scusi!'.

Ecco, ci siamo, penso tra me e me. Lascialo in pace, si sta solo allenando.

Chris sembrava aver capito subito, preparandosi a fronteggiare con gentilezza l'ammiratrice invadente.

'Potrebbe passarmi quel galleggiante laggiù? Grazie, giovanotto', gli dice lei.

Lui l'ha guardata per un secondo, le ha sorriso, senza fare una piega le ha dato il galleggiante e se n'è andato per la sua strada.

Nonostante questo tizio si esibisca davanti alle più grandi folle del pianeta, non ci ha pensato sue volte ad aiutare una donna che l'ha scambiato per qualcun altro. Da quando l'ho visto comportarsi così, ho sempre pensato a lui con affetto".