Circa 22mila spettatori sono stati fatti defluire ieri sera, sabato 29 luglio, dall'area del Tomorrowland Festival di Barcellona, edizione spagnola della celebre rassegna dedicata alla dance e all'elettronica quest'anno in programma anche in Corea del Sud, Libano, Israele, Malta, Germania ed Emirati Arabi: l'Unite Stage, uno dei palchi installati per ospitare le esibizioni di Dj e band, ha improvvisamente preso fuoco per quello che gli organizzatori hanno definito "un inconveniente tecnico".

"Grazie al professionale intervento delle autorità locali tutti i 22mila spettatori sono stati evacuati in sicurezza e senza registrare feriti", si legge in una nota diffusa in nottata dal promoter della manifestazione: "La forza pubblica proseguirà nelle indagini, supportate dal team spagnolo del festival". Le restanti esibizioni in programma al festival sono state cancellate. Steve Aoki era uno degli headliner dell'edizione spagnola del Tomorrowland Festival.