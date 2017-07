Buckley, il King Charles Cavalier spaniel di Duff McKagan, qualche giorno fa ci ha lasciati. Succede, essendo l'aspettativa di vita di questa specifica razza canina compresa tra i 9 e i 14 anni, ma la perdita di un animale domestico è sempre un grande dolore.

Così i Guns N' Roses, che lo scorso giovedì 27 luglio hanno inaugurato da St. Louis, in Missouri, la nuova branca americana del loro "Not In This Lifetime Tour" (facendo tra l'altro ritorno nella città per la prima volta dopo il famigerato concerto del 1991, finito in un sommossa con sessanta spettatori feriti), hanno pensato bene di rendere omaggio all'amico del loro compagno di gruppo dedicandogli la cover della dylaniana "Knockin’ on Heaven’s Door", presenza immancabile nelle setlist della band californiana.

Thank you St Louis. And thanks from @SuHolmesMcKagan ,Grace, Mae and Me to @axlrose and all of you for Heavens Door for Buckley 2nite... pic.twitter.com/4fdTNkx1SZ — Duff McKagan (@DuffMcKagan) July 28, 2017

Eccezion fatta per quattro date in sudamerica tra Brasile, Cile e Argentina alla fine del prossimo mese di settembre, i Guns N' Roses saranno impegnati fino alla fine dell'anno tra Canada e Stati Uniti, dove chiuderanno i propri impegni dal vivo per il 2017 al Forum di Los Angeles il prossimo 29 novembre.