Come ricordato nella giornata di ieri, 28 luglio, da Mike Shinoda, i Linkin Park hanno messo a disposizione dei fan un documento condiviso dove poter annunciare eventi-tributo spontanei in memoria di Chester Bennington, il frontman della band californiana tragicamente scomparso lo scorso 20 luglio. Tra le tante iniziative organizzate in tutto il mondo, non mancano quelle battenti bandiera italiana.

Due - praticamente ai capi opposti dello Stivale - sono imminenti: domani, domenica 30 luglio, dalle 18 alle 20 in via Teatro Massimo, a Catania, i fan dei Linkin Park si ritroveranno per ricordare l'artista scomparso. Maggiori dettagli sull'evento sono disponibili a questo indirizzo.

Sempre domani, ma a Trieste, dalle 21 alle 22 e 30, presso il Molo Audace, i fan friulani potranno ritrovarsi per l'incontro One More Light - Saluto a Chester Bennington: "il ritrovo si svolgerà in un luogo pubblico quindi educazione e rispetto sono vitali", hanno fatto sapere gli organizzatori. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina Facebook dell'evento.

Il 23 settembre, a Milano (ma in luogo ancora da definire), si terrà "One More Light - Il Nostro Ultimo Saluto a Chester". L'evento prevede anche musica dal vivo: band o artisti interessati possono presentare online la propria candidatura per mezzo dei link pubblicati sulla pagina Facebook dell'iniziativa (disponibile a questo indirizzo).

Sempre a Milano, ma il 7 ottobre, dalle 12 alle 22, nella centralissima piazza del Duomo avrà luogo "Remembering Chester": l'evento, che avrà la caratteristica del flash mob, prevede sì musica dal vivo ma rigorosamente acustica e non amplificata ("chitarre, violini, strumenti a fiato"), e - possibilmente - organizzata in una scaletta che tutti i partecipanti sono invitati a seguire. Ulteriori dettagli su donazioni e coreografie sono disponibili a questo indirizzo.