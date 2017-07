Dopo la commovente lettera aperta della vedova di Chester Bennington Talinda, a una settimana esatta dalla tragica scomparsa del frontman dei Linkin Park Chester Bennington anche il suo compagno di gruppo Mike Shinoda - che con l'artista di Phoenix, Arizona, condivideva le incombenze al microfono nella band di "Hybrid Theory" - ha condiviso con i fan il suo stato d'animo.

Il quarantenne vocalist di Agoura Hills, California, ha affidato al suo canale Instagram ufficiale le prime riflessioni dopo la morte dell'amico: "Una settimana. Sembra un'eternità. Vi scrivo per un paio di aggiornamenti. So che le cose che sto elencando non sono cliccabili: copiatele nel vostro browser, sono facili da ricordare. 1) se cercate un posto vicino a voi per ricordare Chester, andate su tiny.cc/lpmemorial 2) se avete pensieri suicidi, andate su chester.linkinpark.com 3) se volete comprare del merchandise in onore di Chester, considerate chi trarrà vantaggio dal vostro acquisto: non date i vostri soldi alle canaglie opportuniste che offrono articoli non ufficiali. Il merchandise ufficiale lo trovate su store.linkinpark.com 4) se volete donare dei soldi in onore di Chester, andate su musicforrelief.org 5) Brad, Joe, Rob, Dave e io vi vogliamo bene. Grazie per aver rispettato la nostra privacy durante questo periodo estremamente difficile".