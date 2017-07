L'ondata emotiva che ha travolto il pubblico dopo la tragica scomparsa del frontman dei Linkin Park Chester Bennington si è inevitabilmente riverberata, come sempre accade (e come già accaduto negli USA), anche sulle vendite: nel Regno Unito nove album della band di "In the End" sono finiti nella top 100, cinque dei quali piazzandosi nei primi quaranta posti. Nello specifico, i due album più apprezzati dal pubblico dopo la morte del frontman sono stati "Hybrid Theory" del 2000, finito in quarta posizione dietro a "Divide" di Ed Sheeran, e il recentissimo "One More Light", piazzatosi quinto.

Il fenomeno si è replicato anche nel nostro Paese: le classifiche FIMI diffuse nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, vedono "One More Light" balzare dalla novantesima alla quarta posizione, davanti a "Vascononstop" di Vasco Rossi. "Hybrid Theory", dalla top 100 tricolore era uscito da tempo, risale fino alla nona piazza, poco distante da "Meteora" del 2003 e "Minutes to Midnight" del 2007, attestatisi rispettivamente tredicesima e diciottesima posizione. Tornano nella top 100 anche "Living Things" del 2012 (al trentanovesimo posto), "The Hunting Party" del 2014 (al cinquantunesimo) e "A Thousand Suns" del 2010 (all'ottantaquattresimo).