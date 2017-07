Barley Arts, la società milanese di live promoting che cura le attività dal vivo di Little Steven and the Disciples of Soul in Italia, ha reso noti i dettagli delle prevendite per i tre show che avranno per protagonista lo storico collaboratore di Bruce Springsteen martedì 5 dicembre all’Alcatraz di Milano, lunedì 11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova e mercoledì 13 dicembre all’Atlantico di Roma.

I tagliandi per i tre spettacoli previsti dal chitarrista della E Street Band in Italia saranno nominali, ovvero ripoteranno il nome della persona che effettivamente assisterà al concerto: i dati verranno richiesti ai fan in fase di acquisto. I cambi di nominativo saranno possibili secondo tempistiche e modalità che verranno comunicate prossimamente.

Il diritto di prevendita, calcolato nel 15% sul prezzo nominale del tagliando, includerà tutte le commissioni di servizio: costi addizionali verranno applicati solo in caso di spedizione via corriere del tagliando presso il domicilio dell'acquirente.

I biglietti saranno disponibili sul circuito Vivaticket a partire dalle ore 10 di martedì primo agosto a prezzi compresi tra 40 e 50 euro - più diritti di prevendita - a seconda di venue e ordini di posto.