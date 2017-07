"Un disco che racconta i primi 20 anni della band, anni fortunati in cui abbiamo avuto la possibilità di suonare in tutto il mondo. Abbiamo imparato molto come musicisti e come persone": gli Jarabedepalo raccontano così, con una AlbumStory su TIMmusic. il loro ultimo lavoro, una raccolta di successi, dal titolo “50 Palos”, uscito in Italia per Carosello Records. "Un disco che racconta i primi 20 anni della nostra formazione e carriere, in cui dimostriamo di essere rimasti coerenti nel nostro stile musicale, contaminato di certo dalla musica che ascoltavamo quando eravamo bambini. Mantenere il nostro Latin Rock è stata la cosa più importante, anche a distanza di 20 anni»"

Nell’intervista, disponibile sull’App TIMMUSIC, gli Jarabedepalo si raccontano attraverso i brani che hanno caratterizzato la storia del gruppo spagnolo. Dall’inedito “Fumo”, realizzato in collaborazione con Kekko Silvestre dei Modà, al brano “La Flaca”, il pezzo che ha segnato la loro notorietà e fama nel mondo, da “Dos dias en la vida”, un brano in onore di Celia Cruz, a “Depende”, nella prima versione italiana cantata con Jovanotti e in questa raccolta con Francesco Renga.

L’AlbumStory degli Jarabedepalo prosegue con gli altri brani che hanno segnato il successo dei 20 anni della loro carriera, dalla canzone romantica “No te duermas”, al brano “Agua”, il brano più cliccato degli Jarabe de palo, composto per un’amicizia trasformatasi in un grande amore, da “Mi piaci come sei”, una canzone omaggio a tutte le donne e realizzata in questo album con Noemi, al pezzo “Tiempo”, un brano che porta in sé una riflessione sul presente e sulla vita. La raccolta dei successi degli Jarabedepalo continua poi con il brano “Hoy No Soy Yo”, che manifesta il diritto ad essere sé stessi ogni giorno, con “Bonito”, il brano positivo dall’arrangiamento charleston cantato in “50 Palos” con Jovanotti, e si conclude con “El lado oscuro”.

