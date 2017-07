Verrà pubblicato il prossimo 22 settembre "Wonderful Wonderful", il nuovo album della band guidata da Brandon Flowers e ideale seguito di "Battle Born" del 2012: nella loro più recente prova sulla lunga distanza i Killers hanno incluso dieci brani inediti, più una bonus track - "Money On Straight" - e due remix del primo singolo "The Man" curati rispettivamente da Jacques Lu Cont e Duke Dumont. Ecco, di seguito, la tracklist di "Wonderful Wonderful":

01. Wonderful Wonderful

02. The Man

03. Rut

04. Life to Come

05. Run for Cover

06. Tyson vs. Douglas

07. Some Kind of Love

08. Out of My Mind

09. The Calling

10. Have All the Songs Been Written

11. Money On Straight

12. The Man (Jacques Lu Cont Remix)

13. The Man (Duke Dumont Remix)

Nel frattempo il gruppo di Las Vegas ha alzato (parzialmente) il velo sui piani di promozione dal vivo del nuovo disco: la branca nordamericana del tour in supporto a "Wonderful Wonderful" verrà inaugurata il prossimo 5 gennaio da Toronto, in Canada, appuntamento al quale ne seguiranno altri 16 fino all'ultima data confermata ad oggi, quella di Salt Lake City, Utah, del 6 febbraio 2018.