Verrà pubblicata sui mercati anglofoni il prossimo 19 ottobre "What Does This Button Do?", l'autobiografia del frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson: "Da autentico eclettico, Bruce è un pilota, un imprenditore, un produttore di birra, un motivatore, uno sceneggiatore, uno scrittore, un presentatore radiofonico, un attore e uno schermidore di livello internazionale", si legge nella nota stampa con la quale la HarperNonFiction ha ufficializzato l'uscita, "Per la prima volta Bruce condivide coi lettori i suoi ricordi più preziosi, compresi i suoi trent'anni con gli Iron Maiden, la gavetta, la sua infanzia, la sua avventura solista e la realizzazione del suo sogno di guidare un Jumbo".

Nel volume sarà incluso anche il racconto della sua battaglia con un cancro alla lingua, che ha costretto a un rinvio nella pubblicazione del più recente album della storica band britannica, "The Book of Souls" del 2015. Gli Iron Maiden hanno concluso a New York lo scorso 22 luglio l'ultima branca del tour in supporto al loro ultimo album.