Rivers Cuomo - il frontman della band di "Pinkerton" - è nato nel 1970, e quindi l'epopea di Guns N' Roses l'ha vissuta in diretta, come tutti i diciassettenni che nel 1987 si sono ritrovati sugli scaffali nei negozi "Appetite for Destruction": non stupisce, quindi, che per il video di "Feels Like Summer" i Weezer abbiano scelto di fare il verso alla storica clip di "Paradise City", il quarto singolo estratto dal disco di debutto del gruppo di Axl Rose.

Nel video Rivers Cuomo veste i panni di Axl Rose (con l'immancabile bandana), il chitarrista Brian Bell quelli di Slash e Scott Shriner quelli di Duff McKagan.

Unico a sottrarsi al gioco delle citazione è il batterista, Pat Wilson, che esibisce fieramente la sua calvizie senza nasconderla sotto una parrucca bionda alla Steven Adler...