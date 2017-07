La cantante californiana divenuta celebre nel 2009 grazie alla hit "Tik Tok" ha reso disponibile oggi un video abbinato al brano inedito "Learn to Let Go", insieme a "Praying" e "Woman" estratto dal nuovo album di prossima uscita "Rainbow": la canzone, si evince già dal testo, è fortemente influenzata dalla recenti traumatiche esperienze che hanno visto - suo malgrado - Kesha protagonista.

"C'è un mostro sotto il mio letto / che mi mette pensieri strani nella testa", canta l'artista mentre sullo schermo scorrono immagini girate durante la sua infanzia: "(ma) Il passato non può tormentarmi se non glielo permetterò".

"Se lasci che i tuoi demoni ti torturino, lo faranno per sempre", ha spiegato lei all'edizione statunitense dell'Huffington Post: "Bisogna imparare dai propri errori senza farsi sopraffare, e se sentite che qualcuno si sia comportato in modo sbagliato con voi, lasciate che sia un problema suo, non vostro".

"Learn to Let Go" è stata scritta dalla stessa Kesha insieme a sua madre, Pebe Seibert, e Stuart Crichton, in passato già collaboratore di Pet Shop Boys e Kylie Minogue.