Sono state comunicate oggi le nomination per l'edizione 2017 del Mercury Prize, premio che dal 1992 incorona - grazie al voto espresso da un panel di critici, giornalisti e addetti ai lavori - l'album britannico dell'album: in vista dell'annuale serata di gala - programmata per il prossimo 14 settembre a Londra - a contendersi il riconoscimento saranno, tra gli altri, Ed Sheeran (con "÷"), gli Alt-J (già premiati nel 2012 per "An Awesome Wave") con "Relaxer", gli XX (anche loro già vincitori nel 2010 grazie al loro disco di debutto) con "I See You" e Sampha con "Process". Nel novero dei concorrenti sono presenti anche Dinosaur, Glass Animals e Stormzy. Ecco, di seguito, la lista completa degli artisti nominati e dei relativi album:

Alt-J - "Relaxer"

Blossoms - "Blossoms"

Dinosaur - "Together, As One"

Ed Sheeran - "÷"

Glass Animals - "How To Be A Human Being"

J Hus - "Common Sense"

Kate Tempest - "Let The Eat Chaos"

Loyle Carner - "Yesterday's Gone"

Sampha - "Process"

Stormzy - "Gang Signs & Prayer"

The Big Moon - "Love In The 4th Dimension"

The xx - "I See You"

Contrariamente a quanto possa pensare la platea generalista, il cantautore di "Shape of You" non è tra i favoriti: i bookmaker d'oltremanica danno come papabili al titolo i rapper Sampha e Stormzy, entrambi con una quotazione pari a 4 a 1, seguiti da Sheeran, XX, Alt-J e Blossom, la cui eventuale vittoria pagherebbe sei volte la somma scommessa. Ancora meno quotati (8 a 1) sono Loyle Carner, Kate Tempest e J Hus, mentre tra gli outsider (quotati 10 a 1) sono stati inseriti Glass Animals, Dinosaur e Big Moon.