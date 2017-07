La piattaforma di streaming musicale guidata da Daniel Ek ha lanciato una serie di documentari sui luoghi storici del rock e del pop in collaborazione con la catena di hotel Hilton e la multinazionale di live promoting Live Nation. "Music Happens Here", questo il titolo della serie, è già giunta al secondo episodio, incentrato su Londra: nella capitale britannica si ripercorreranno le gesta di Bob Marley a Chelsea e quelle di David Bowie, all'epoca impegnato nella mutazione in Ziggy Stardust, senza dimenticare una visita (ovviamente virtuale) ai leggendari studi di Abbey Road, dove i OneRepublic si sono cimentati in una cover di "Champagne Supernova" degli Oasis. Le prossime tappe di "Music Happens Here" riguarderanno due gangli fondamentali del sistema musicale statunitense, ovvero New York e Nashville, dove verranno organizzati degli eventi dal vivo speciali per i membri del club Hilton’s Honors.