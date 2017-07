Al pubblico meno attento ai retroscena "industriali" potrebbe essere sfuggito che Trent Reznor, oltre a essere mente e coordinatore dei Nine Inch Nails, ricopre anche il ruolo di direttore creativo presso Beats Electronics, oltre a fare parte del team di Apple Music, la branca streaming del colosso informatico di Cupertino un tempo guidato da Steve Jobs.

Da bravo e attento dirigente di una piattaforma musicale, a Reznor non è sfuggito il successo di Drake, il rapper canadese che nelle ultime stagioni - in termini di popolarità - ha bruciato record su record. Una cosa, però, alla voce di "The Day the World Went Away" è sfuggita: le ragioni di questo successo.

"Ho visto cosa è stato capace di fare Drake in termini di onnipresenza e di coinvolgimento del pubblico, che ho impressione sia felice di farsi coinvolgere da lui", ha spiegato il frontman in un'intervista a Vulture: "Non faccio parte di quella porzione di pubblico, e non sono così completo come si usa essere quando si parla di cultura pop. Non sto dicendo che il pop sia fatto male o che la gente che lo fa non sia fantastica, ma non è roba per me. Quindi mi sono messo a chiedere alla gente: 'Cos'ha di così speciale Drake?'. L'ho chiesto anche ai miei amici alla Apple: 'Spiegatemi perché'. In quanto anziano, non ci arrivo".

Nella stessa intervista, Reznor ha offerto anche il proprio punto di vista anche riguardo l'EDM: "Sento molti addetti ai lavori che continuano a ripetere che l'EDM rappresenta il futuro, ma non lo è. Cazzo, se non lo è. Capisco che alla gente piaccia, e se avessi diciott'anni anche a me piacerebbe ascoltarla nella Sahara Tent del Coachella fuori come una mina. Ma in quanto a livello di rilevanza, a me non dice nulla".