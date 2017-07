"Core", l'album di debutto che nel 1992 segnalò al mondo la band del compianto Scott Weiland e dei fratelli Dean e Robert DeLeo, tornerà nei negozi il prossimo 29 settembre sotto forma di riedizione celebrativa per il venticinquesimo anniversario dalla pubblicazione.

La pubblicazione verrà distribuita in due formati: il primo, quello base, consisterà in un doppio CD comprensivo dell'album originale (ma rimasterizzato) e di un disco extra contenente demo inediti e rarità assortite, mentre il secondo - la Super Deluxe Edition, tirata in 15mila copie in tutto il mondo - includerà, oltre ai contenuti dell'edizione standard, anche la versione in vinile dell'album, un DVD con il mixaggio della stesso in Dolby 5.1 e i video associati ai singoli, le registrazioni inedite dei live al Castaic Lake Natural Amphitheater e al festival di Reading del '93 e una esecuzione acustica - per buona parte inedita - effettuata presso gli studi di MTV.

Ecco, di seguito, la tracklist completa dell'edizione per il venticinquennale di "Core" degli Stone Temple Pilots:

Disco 1 (Original Album Remastered)

01. Dead & Bloated

02. Sex Type Thing

03. Wicked Garden

04. No Memory

05. Sin

06. Naked Sunday

07. Creep

08. Piece of Pie

09. Plush

10. Wet My Bed

11. Crackerman

12. Where the River Goes

Disco 2 (Demos and B-sides)

01. Only Dying – Demo *

02. Wicked Garden – Demo *

03. Naked Sunday – Demo *

04. Where the River Goes – Demo *

05. Dead & Bloated – Demo *

06. Sex Type Thing – Demo *

07. Sin – Demo *

08. Creep – Demo *

09. Plush – Demo *

10. Sex Type Thing – Swing Type Version

11. Plush – Acoustic Type Version

12. Creep – New Album Version

13. Plush – Acoustic from MTV Headbanger’s Ball (Take 1)

Disco 3 (Live 1993)

Live At Castaic Lake Natural Amphitheater (July 2, 1993)

01. Crackerman *

02. Wicked Garden *

03. No Memory *

04. Sin *

05. Plush *

06. Where the River Goes *

07. Sex Type Thing *

08. Wet My Bed *

09. Naked Sunday *

Live At the Reading Festival (August 27, 1993)

10. Wicked Garden

11. No Memory *

12. Sin

13. Lounge Fly *

14. Dead & Bloated

15. Sex Type Thing

16. Naked Sunday *

Disco 4 (MTV Unplugged – November 17, 1993)

01. Crackerman

02. Creep *

03. Andy Warhol

04. Plush *

05. Big Empty *

06. Wicked Garden *

07. Sex Type Thing *

Disco 5 (DVD – Original Album 5.1 Mix, 24/96 Stereo Audio, And Music Videos)

*inediti