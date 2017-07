"A Head Full of Dreams tour", la recente stringa di concerti - passata anche da Milano - con la quale Chris Martin e compagni stanno promuovendo la loro più recente fatica in sala di ripresa, ha scacciato lo "Sticky & Sweet Tour" di Madonna dalla top 5 delle tournée più ricche di sempre: secondo quanto riferito da Billboard, l'ultima impresa sui palchi dei Coldplay - iniziata lo scorso 31 marzo a La Plata, in Argentina, e destinata a chiudersi nella stessa città il prossimo 15 novembre dopo 120 tappe in tutto il mondo - ha incassato ad oggi 412 milioni di dollari, ben quattro in più di quando l'ex Material Girl ne incassò tra il 2008 e il 2009 con la serie di eventi dal vivo associata all'album "Hard Candy".

I Coldplay riprenderanno il "A Head Full of Dreams tour" il prossimo primo agosto al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey: se la tendenza negli incassi dovesse rimanere la medesima la band britannica potrebbe insidiare il primato al "Black Ice World Tour" degli AC/DC, che tra il 2008 e il 2010 incassò 441 milioni di dollari, e il "The Wall Live" di Roger Waters, che tra il 2010 e il 2013 staccò al botteghino biglietti per 458 milioni di dollari. Più difficile che Martin e soci agguantino il primato del "A Bigger Bang Tour" dei Rolling Stones, secondo tour più ricco di sempre (con 558 milioni incassati tra il 2005 e il 2007) dopo il "360° Tour" degli U2, primo con la siderale cifra di 736 milioni di dollari incassati tra il 2009 e il 2011.