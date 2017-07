Dopo il singolo con Rovazzi, potrebbe arrivare una nuova collaborazione per l'eterno ragazzo della musica italiana: Gianni Morandi ha lanciato sulla sua pagina Facebook ufficiale una proposta rivolta ad Antonio Cassano, che negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé per aver annunciato il ritiro dalle scene pochi giorni dopo il trasferimento al Verona. Morandi, condividendo una foto che lo ritrae insieme al calciatore, ha scritto un lungo post nel quale, in sostanza, ha invitato Cassano a registrare una canzone insieme: "Così puoi diventare il capitano della nostra squadra, la Nazionale Italiana Cantanti. E potrai giocare a calcio fino a settant'anni".

E sempre tramite i social network il cantante di Monghidoro ha lanciato pubblicamente un'altra richiesta. Dopo lo scambio di omaggi via social di qualche giorno fa (Morandi ha condiviso un video in cui puliva casa con l'aspirapolvere ascoltando "Riccione" dei Thegiornalisti; il cantante della band ha risposto pubblicando un video in cui puliva casa con in sottofondo "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte), il Gianni nazionale ha chiesto a Tommaso Paradiso, autore delle principali hit italiane del momento (da "Partiti adesso" a "L'esercito del selfie", passando per "Riccione"), di scrivere anche una canzone per lui: "Tommaso, perché non scrivi una canzone per me?".