Nuovo videoclip per i Dead Cross - il supergruppo che vede in formazione l'ex Slayer Dave Lombardo e Mike Patton (Faith No More), oltre a Justin Pearson (Locust) e Michael Crain (Retox).

Si tratta del video relativo al brano "Obedience School", tratto dall'imminente album di esordio della formazione, che è stato registrato con l'aiuto del produttore Ross Robinson, noto per i suoi lavori con nomi del calibro di Korn, Deftones, Sepultura e Limp Bizkit.

L'album è previsto sul mercato per il prossimo 4 agosto ed esce per Ipecac Recordings, l'etichetta co-fondata da Mike Patton. Si chiamerà semplicemente come la band e conterrà appena 28 minuti totali di musica.