Il potere di una giusta causa: al concerto per le vittime della tragedia di Manchester non abbiamo visto la reunion tra i fratelli Gallagher, ma Liam ha chiesto scusa ad uno dei suoi bersagli preferiti, Chris Martin dei Coldplay.

Liam che chiede scusa: pensateci, ha quasi del miracoloso. Eppure non solo l'ex cantante degli Oasis ha cantato "Live forever" con i Coldplay. Ma ha pure detto a Chris Martin "Scusami per tutto quello che ho detto su di voi, sono stato uno stronzo". L'incontro è avvenuto nel backstage di One Love Manchester; in maniera molto cool Chris Martin ha risposto "Nah, we fucking loved it" (non c'è bisogno di traduzione). E dire che in passato l'aveva definito "beyond shit" (peggio di una merda...) o "insegnante di geografia".

Gallagher ha raccontato il tutto a Zane Lowe, durante un'intervista per Beats 1, la radio di Apple Music.