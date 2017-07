La giudice Silvia Gian della sezione specializzata del Tribunale di Milano ha confermato la decisione del 16 giugno scorso, bloccando nuovamente la commercializzazione dell'ultimo album in studio di Roger Waters, "Is this the life we really want?".

La disputa creatasi attorno alla copertina dell'ultimo album di studio dell'ex Pink Floyd riguarda il presunto plagio nella copertina del disco, delle opere di Emilio Isgrò, e al suo luo linguaggio della"cancellatura".

Il decreto era stato sospeso lo scorso 27 giugno, rinviando il tutto alla discussione al 19 luglio, così da consentire nel frattempo un confronto fra le parti. Oggi, dopo la discussione dei 6 giorni fa, il nuovo blocco alle vendite: Sony Music non potrà commercializzazione ulteriormente l'album (anche se le copie già in circolazione rimangono in vendita: la casa discografica non può ulteriormente rifornire i rivenditori).