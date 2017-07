“Gentleman è un album all’avanguardia, sperimentale, che fonde tantissimi stili, dall’hip hop al trap passando per il reggae, che si adatta alle sonorità del momento e ad un pubblico sempre più eterogeneo”: Gué Pequeno racconta così a TIMmusic la sua nuova prova discografica in una AlbumStory . Nell’intervista, disponibile da oggi sull’App TIMMUSIC, Gué Pequeno parla dei brani di questo suo ultimo album di inediti, dove molteplici sono i featuring: da Sfera Ebbasta a Marracash, Luché, Tony Effe, Frank White, fino alla star cubana del reggaeton El Micha e Enzo Avitabile nel ritornello de "La Malaeducazione".

“Gentleman” rappresenta l’album della maturità, con il quale dimostra di essere un vero innovatore, dalla scelta delle produzioni, allo stile sofisticato di molti pezzi. Gué Pequeno racconta le 15 tracce che compongono l’album nato verso la fine della scorsa estate. Il disco ha un buon mix, tra pezzi da club e più introspettivi, e vede alle sue produzioni Don Joe, Charlie Charles, Sick Luke, i 2nd Roof, Sixpm, D-Ross, Andry The Hitmaker e Mace e Phra. Pubblicato il 30 giugno su etichetta Universal Music Italia / Def Jam Recording, l’album è rimasto per ben due settimane in vetta alla classifica ed ha già ottenuto la certificazione da Fimi-GfK come Disco d’Oro così come i singoli Trinità” e “Lamborghini”.

Nell’intervista una menzione speciale è andata a Enzo Avitabile: “E’ il fiore all’occhiello dell’album, è una delle cose più interessanti che ho realizzato nella mia discografia”.

