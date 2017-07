“Saturno” è il primo album di inediti de L’ordine Naturale delle Cose, band indie rock di Parma. Dieci tracce in italiano costruite intorno alle esperienze quotidiane, alle suggestioni e ai ricordi che vengono distorti e riverberati negli strumenti, nelle voci e nelle parole, ricomponendosi in un universo sonoro eterogeneo tutto da scoprire. Saturno è il pianeta associato alla malinconia, sentimento a sua volta legato alle creazioni artistiche, alla ricerca di significato, alla perdita e alla trasformazione. Ogni brano all'interno dell'album parla di uno o più di questi aspetti, in alcuni casi in modo più libero e tangenziale, altre volte in modo diretto, così come l'influsso di Saturno significa tante cose diverse, spesso apparentemente contraddittorie. L'intento de L'Ordine Naturale delle Cose è di fare la somma delle proprie influenze, di creare una rappresentazione concreta di ciò che tutti noi possiamo diventare, di come si cresce e si cambia in base anche agli influssi di chi ci sta intorno. I personaggi delle canzoni sono quindi frutto di suggestioni quotidiane, di ricordi, di vissuti, di persone entrate e uscite dalle nostre vite.

... pezzi al limite della psichedelia, vedi l’ottima “Cumulo nembi”, venati di sintetismi mai gratuiti e che generalmente creano un substrato quasi lo-fi che rende il tutto ancora più insolito...

