“Amazing Breakdowns” è il titolo del nuovo album di The Valium, il terzo in linea di successione per la rock band di Salerno. Un esaurimento e la conversione delle energie negative e la trasformazione di esse in forza propulsiva per la creazione sono i temi del disco, non a caso nato in un periodo turbolento e di cambiamento, registrato al Sonic Temple Studio (Sa) da Fabio Calluori, mixato per ben tre volte (Londra, Bologna, Cava de’ Tirreni) e portato alla luce infine vicino casa, presso Studio XXXV. Un lavoro sarcastico e poco inquadrato, che rispecchia quello che The Valium sono oggi. Mixato da Johnny Paglioli e masterizzato a Berlino da Stephen Noltmayer, in questo album la band esprime più di sempre la propria selvaggia potenza garage che si intreccia con la psichedelia rock’n’roll. La band, oggi composta da Marco Sabino/Voce, Luigi Sabino/ Chitarre, Luca Maresca / Chitarre, Mariano Lepore/Basso, Davide Maresca/Batteria, sta pianificando un tour estero che partirà dall’Inghilterra.

... effettivamente quello che si percepisce dall'ascolto del disco è che infine il gruppo si sia perfettamente rodato e abbia capito quello che vuole fare. Il cambio di ragione sociale ha dunque portato i frutti sperati: pezzi come “Suzy”, “Dare love” o il primo singolo “I hate you” sono una ventata d’aria fresca, di quelle che arrivano piacevolmente inattese passeggiando lungo il Tamigi in una rara giornata di sole...

Leggi la recensione completa di "AMAZING BREAKDOWNS" cliccando qui