I Motörhead tornano sulle scene con un album di cover: intitolato "Under cöver", il disco uscirà il prossimo 1° settembre e conterrà cover di canzoni originariamente interpretate da altri artisti, materiale comunque noto ai fan della rock band britannica. Nel disco, però, ci sarà anche una traccia mai pubblicata prima.

Lo specchietto per le allodole sarà rappresentato da una cover di "Heroes" che i Motörhead registrarono nel 2015: la versione della band del classico di David Bowie ha trovato posto nella tracklist di "Under cöver" accanto a cover di canzoni di Ramones, Metallica, Sex Pistols, Judas Priest, Rolling Stones e Ted Nugent.

La registrazione più vecchia è quella di "Hellraiser", datata 1992: il brano venne scritto da Ozzy Osbourne insieme al frontman dei Motörhead, Lemmy Kilmister. Il frontman dei Black Sabbath registrò la canzone per l'album "No more tears" del 1991 e l'anno successivo i Motörhead registrarono la loro versione per la colonna sonora del film "Hellraiser III - Inferno sulla città" (la cover venne poi inclusa nell'album "March ör die"). La registrazione più recente è proprio quella di "Heroes", insieme a quella della cover di "Sympathy for the devil" (incisa, anche questa, nel 2015).

"Under cöver" uscirà in vari formati: cd, vinile 180 grammi e cofanetto speciale contenente il cd, il vinile e alcuni gadget. Ecco, qui sotto, la tracklist dell'album:

"Breaking the law"

"God save the Queen"

"Heroes"

"Starstruck"

"Cat scratch fever"

"Jumpin' jack flash"

"Sympathy for the devil"

"Hellraiser"

"Rockaway beach"

"Shoot 'em down"

"Whiplash"