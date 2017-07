Tra i protagonisti di "Blade runner 2049", il sequel del capolavoro con cui Ridley Scott nel 1982 scrisse una delle pagine più belle della storia del cinema, ci sarà anche il frontman dei Thirty Seconds to Mars, Jared Leto (che nel corso degli anni si è costruito una credibile carriera come attore - la sua interpretazione del Joker in "Suicide squad", lo scorso anno, non è passata inosservata). Nel film, che uscirà nelle sale cinematografiche in autunno, il cantante interpreta Neander Wallace, un fabbricante di replicanti. Ma il ruolo poi affidato a Leto era stato originariamente pensato per nientepopodimeno che David Bowie: a rivelarlo è stato il regista della pellicola, Denis Villeneuve.

Villeneuve ha raccontato il retroscena in un'intervista concessa al sito del tabloid britannico Metro: il regista canadese ha fatto sapere di essere stato costretto a rinunciare al sogno di dirigere il fu Duca Bianco nel ruolo di Neander Wallace in seguito alla scomparsa di Bowie, avvenuta nel gennaio del 2016 dopo una lunga battaglia con il cancro. Così, Villeneuve è stato costretto a cercare un nuovo volto e la scelta è ricaduta su Jared Leto:

"Inizialmente avevamo pensato a David Bowie, che ha influenzato 'Blade runner' sotto molti aspetti. Ma quando abbiamo saputo la triste notizia, abbiamo cominciato a cercare a qualcun altro che gli somigliasse".

Per vedere Jared Leto in versione fabbricante di replicanti bisognerà aspettare ancora qualche mese: ma l'ultimo trailer, uscito una settimana fa, può aiutarvi a stemperare l'attesa.