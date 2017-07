Sui social network sta circolando quella che ha tutta l'aria di essere una bufala e che è necessario smentire. Secondo questa fake news, i Linkin Park avrebbero già trovato il sostituto di Chester Bennington, il compianto frontman della band: si tratterebbe di Oliver Sykes, noto ai più per essere il cantante del gruppo rock dei Bring Me the Horizon. A diffondere la bufala è il sito Metalcore News, secondo il quale Oliver Sykes avrebbe riferito a un non meglio specificato "online magazine" di aver ricevuto dai membri dei Linkin Park la proposta di entrare a far parte della band e avrebbe risposto così: "Sono più che felice di unirmi alla band che mi ha ispirato a fondare la mia band. Nessuno può rimpiazzare la leggenda, ma cercherò di fare del mio meglio per renderlo fiero. Questo tour sarà il nostro tributo alla leggenda Chester. I Linkin Park pubblicheranno presto un annuncio a proposito di questo tour". Basta copiare e incollare il virgolettato nella barra di ricerca di Google per scoprire che le presunte dichiarazioni di Sykes non sono riprese da alcuna intervista.

Tra l'altro, la fake news arriva nello stesso giorno in cui i Linkin Park hanno rotto, con un lungo post scritto sotto forma di lettera a Chester Bennington, il lungo silenzio nel quale si erano rintanati nei giorni immediatamente successivi alla morte del cantante. Nella lettera, pubblicata sui social (qui trovate la traduzione in italiano), i Linkin Park hanno chiaramente detto di non sapere ancora quale strada prenderà il futuro della band. Quanto a Oliver Sykes, i suoi canali social sono fermi allo scorso 20 luglio, quando il cantante dei Bring me the Horizon pubblicò un post dedicato proprio a Chester Bennington.