I Linkin Park hanno preferito aspettare un po' di giorni prima di scrivere qualche parola, sui social, dedicata a Chester Bennington, il loro frontman, scomparso lo scorso 20 luglio all'età di 41 anni. Così, dopo essersi limitati a postare un paio di scatti del cantante e a dedicargli una pagina del loro sito ufficiale, i componenti della band hanno pubblicato un lungo post scritto sotto forma di lettera indirizzata proprio a Chester Bennington. L'abbiamo tradotta in italiano: la trovate qui sotto.

Caro Chester,

I nostri cuori sono spezzati. Le onde d'urto di dolore e di negazione si stanno ancora dilagando nella nostra famiglia mentre noi cerchiamo di capire quello che è successo.

Hai toccato molte vite, forse più di quante tu ne immaginassi. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una torrente di amore e sostegno, sia pubblico che privato, proveniente da tutto il mondo. Talinda e la famiglia lo apprezzano e vogliono che il mondo sappia che tu eri il miglior marito, il miglior figlio e il miglior padre: la famiglia non sarà mai al completo senza di te.

Parlando con te a proposito dei prossimi anni insieme, il tuo entusiasmo era contagioso. La tua assenza lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato: una voce chiassosa, divertente, ambiziosa, creativa, gentile e generosa manca nella stanza.

Stiamo cercando di ricordare a noi stessi che i demoni che ti hanno portato via da noi sono sempre stati parte del gioco. Dopo tutto, è stato il modo in cui tu hai cantato di quei demoni che ha fatto sì che tutti si innamorassero di te sin da subito. Tu li hai messi in mostra senza paura e facendo ciò ci hai uniti e ci hai insegnato ad essere più umani. Hai avuto il cuore più grande e non lo nascondevi.

Il nostro amore per la realizzazione e l'esecuzione di musica è inestinguibile. Mentre noi non sappiamo ancora quale strada può prendere il nostro futuro, sappiamo che ciascuna delle nostre vite è stata resa migliore da te. Grazie per quel dono. Ti vogliamo bene e ci manchi così tanto.

Fino a quando non ci rivedremo,

LP.