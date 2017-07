La storia d'amore e d'interesse tra rap e moda non è un inedito e arriva da oltre oceano. Ma anche l'ambiente hip hop nostrano ormai fa sul serio in tema di "brand dropping", come indica una ricerca realizzata da Musixmatch, piattaforma leader nella raccolta e condivisione di testi di canzoni con oltre 60 milioni di utenti, per MFF - Milano Finanza.

Come mostra la tabella tratta dall'articolo uscito nel numero del 22 luglio 2017, che sintetizza in un confronto le top 8 delle citazioni di marchi dell'industria fashion in testi di canzoni rap in Italia e negli U.S.A., il richiamo di Gucci pare non conoscere confini: i dati di Musixmatch riportano che, solo negli ultimi due anni, la maison d'orgine fiorentina è stata citata oltre 400 volte nelle canzoni di genere hip-hop e rap, con un incremento del 64% tra il 2015 e il 2016.

A trainare una tendenza in crescita, ha spiegato sulla testata finanziaria Max Ciociola (ceo e founder di Musixmatch), sono le nuove generazioni grazie alla popolarità di questi musicisti sui social network. «I millennials sono attentissimi al linguaggio della musica... Non è solo una questione di bit, ma anche di parole e le parole contano... Ciò che emerge è la componente linguistica che c’è dietro al rap... che fa indubbiamente presa sui giovani».

Qui l'articolo originale di MFF.