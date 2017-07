Non è la prima volta che accade, ma fa sempre un certo effetto vederli insieme sullo stesso palco: Eddie Vedder è stato ospite a sorpresa del concerto tenuto da Roger Waters ieri sera, sabato 23 luglio, allo United Center di Chicago.

Il frontman dei Pearl Jam ha raggiunto sul palco l'ex Pink Floyd su "Comfortably numb", una delle canzoni contenute in "The wall", l'album opera-rock che la leggendaria band britannica consegnò al mercato nel 1979: i due avevano cantato la stessa canzone, insieme, sul palco di "12-12-12: the concert for Sandy relief", il concerto di beneficenza organizzato per raccogliere fondi per le vittime dell'Uragano Sandy, nel dicembre del 2012.