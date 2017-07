I Guns N' Roses hanno aggiunto nuove date al già lungo calendario di "Not in this lifetime", il tour della reunion della band guidata da Axl Rose: si tratta di undici nuovi appuntamenti che terranno impegnati i Guns N' Roses in America per qualche giorno in più rispetto al piano originale. Tra le nuove date aggiunte al calendario c'è un terzo appuntamento in programma al Madison Square Garden di New York (oltre ai due già annunciati), un secondo appuntamento all'Air Canada Centre di Toronto e una seconda data al Forum di Los Angeles (il calendario completo, aggiornato, è stato pubblicato sul sito ufficiale della band).

L'annuncio delle nuove date è arrivato a pochi giorni di distanza dal debutto della nuova branca statunitense del tour all'Apollo Theater di New York, la terza da quando nell'aprile del 2016 Axl, Slash e compagni hanno dato il via alla serie di concerti: 83 i concerti tenuti dalla band fino ad oggi. Alla chiusura del tour, che al momento è rappresentata dal concerto in programma il prossimo 29 novembre a Inglewood (ma potrebbero presto aggiungersi al calendario ancora altre date), mancano ancora 46 concerti, per un totale di 129 date.

La tournée, che ha visto i Guns N' Roses esibirsi non solo negli Stati Uniti ma anche in Sud America, estremo oriente, Oceania ed Europa, ha fatto incassare al gruppo circa 240 milioni di dollari (circa 205 milioni di euro) con oltre 2 milioni di spettatori. Secondo le cifre diffuse lo scorso marzo da Pollstar, testata statunitense specializzata in musica dal vivo, solamente nel 2016 i Guns N' Roses hanno guadagnato in media per ogni singolo concerto la bellezza di 5 milioni di dollari.

Lo scorso maggio, alla vigilia della partenza della branca europea, il chitarrista Richard Fortus aveva detto in un'intervista a Hot Press che "questo tour ha superato in tutto quanto fatto in precedenza. La band è più forte di quanto sia mai stata e tutti sono estremamente concentrati". Poi, ai microfoni di StageLeft, aveva confidato a proposito di un eventuale nuovo album in studio: "Stiamo registrando un sacco di roba, giusto qualche idea. Stiamo raccogliendo idee, ma non stiamo effettivamente frequentando uno studio di registrazione per registrare un nuovo disco".

Chissà se tra una data e l'altra del tour lo troveranno davvero il tempo per registrare un nuovo disco.