Durante l'edizione 2017 del San Diego Comic-Con International, la convention dedicata al mondo del cinema e dei fumetti ospitata ogni anno alla San Diego Convention Center, è stato svelato il nuovo trailer della seconda stagione di "Stranger things", la fortunata serie Netflix di fantascienza, ambientata negli anni '80, ideata dai fratelli Duffer che lo scorso anno è riuscita ad ottenere successi a livello internazionale. Il nuovo trailer segue una serie di anteprime e anticipazioni pubblicate in rete e sui social network nelle scorse settimane e offre ai fan della serie nuovi dettagli a proposito della trama degli episodi della seconda stagione, che debutteranno su Netflix il prossimo 27 ottobre. In sottofondo compare anche una delle canzoni simbolo degli anni '80, "Thriller" di Michael Jackson, con tanto di citazione della narrazione, che nella canzone di Jackson è interpretata dalla voce di Vincent Price. Trovate il trailer qui sotto, ma non lo aprite se non volete spoiler:

La presenza di "Thriller" nel trailer non è casuale: come abbiamo già detto, la storia narrata dai fratelli Duffer è ambientata a Hawkins, una cittadina dell'Indiana, nel bel mezzo degli anni '80. E gli episodi della prima stagione erano pieni zeppi di canzoni simbolo di quella decade: da "Should I stay or should I go" dei Clash a "Africa" dei Toto, da "Atmosphere" dei Joy Division a "Elegia" dei New Order. Le musiche della colonna sonora originale sono state invece composte da Michael Stein e Kyle Dixon, che si sono ispirati proprio alla musica elettronica degli anni '80.