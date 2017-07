A seguito della morte di Chester Bennington, i Linkin Park hanno ufficialmente comunicato la cancellazione del tour americano, che sarebbe dovuto partire il 27 luglio da Mansfield, Massachussets. Hanno condiviso un posto del promoter americano Live Nationin cui si legge:

Siamo incredibilmente addolorati per la morte di Chester Bennington.

Il Linkin Park One More Light North American Tour è stato annullato e i rimborsi sono disponibili presso il punto di acquisto.

Il nostro pensiero va a tutti le persone coinvolte.

L'ultimo concerto della band con Bennington si è svolto alla Barclaycard Arena di Birmingham, in Inghilterra, chiudendosi con "Papercut" e "Bleed It Out". Questo il video della perfomance finale del cantante.

Solo poche ore prima della notizia la band aveva pubblicato un nuovo video, quello di "Talking to myself", estratto da "One more light", uscito lo scorso maggio.