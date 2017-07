Dopo il concerto alle Capannelle di Roma i Red Hot Chili Peppers stanno tenendo il secondo concerto italiani del loro ‘The Getaway World Tour al Galoppo di Milano. A più tardi per la recensione, ma intanto ecco la scaletta delle canzoni eseguite



Intro Jam

Around the World

Snow ((Hey Oh))

Otherside

Dark Necessities

Hey

Fire

Go Robot

Californication

Charlie

Sick Love

Don't Forget Me

Suck My Kiss

I Could Have Lied

By the Way

Bis:

Goodbye Angels

Give It Away