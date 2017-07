Il colosso del publishing Sony/ATV ha raggiunto un nuovo accordo per continuare a gestire il catalogo della Mijac Music, la società fondata da Michael Jackson nel 1980 che detiene i diritti delle canzoni del cantante scomparso, nonché quelle di nomi come Sly Stone e del leggendario duo di autori Kenneth Gamble/Leon Huff.

Si tratta di un accordo importante per la ATV, recentemente impegnata anche a trovare una soluzione per chiudere la causa intentata da Paul McCartney per la gestione del proprio catalogo. Ha commentato Martin Bandier, CEO di Sony/ATV

Il catalogo Mijac è uno dei più significativi e preziosi di tutta musica. Il talento di Michael come autore è noto, rispettato e ammirato da tutti, ma bisogna anche riconoscere il suo fiuto da uomo d'affari: ha messo insieme una collezione incredibile di canzoni classiche.

John Branca e John McClain, co-esecutori del patrimonio di Jackson, hanno commentato:

L'incredibile catalogo Mijac dimostra il genio creativo di Michael come cantautore, ma anche la sua visione nel comprendere il valore creativo e commerciale di acclamate canzoni di altri autori

Nel frattempo la Mijac Music si deve difendere da una causa, intentata da Quincy Jones, storico produttore di Jackson, che reclama diritti non pagati per "Off the Wall", "Thriller" e "Bad". Le parti dovrebbero vedersi in corte la prossima settimana.