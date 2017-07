Dhani Harrison, il figlio di George, suona e fa il musicista da tempo, fin da quando fece l'assistente del padre per "Brainwashed" - quindi l'esperienza con thenewno2 e quella con Ben Harper e Joseph Arthur nei Fistful of Mercy.

A 38 anni arriva il suo debutto da solista, " IN///PARALLEL": uscirà il 6 ottobre: è stato condiviso oggi il primo singolo, "All about waiting". Una canzone ricca di elettronica, beat e sintetizzatori.

Dell'album sono stati diffusi anche un teaser e la tracklist:

1. "Never Know"

2. #WarOnFalse"

3. "Úlfur Resurrection"

4. "Downtown Tigers"

5. "London Water"

6. "Summertime Police"

7. "Poseidon (Keep Me Safe)"

8. "The Light Under The Door"

9. "All About Waiting"

10. "Admiral of Upside Down"