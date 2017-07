ll cantante portoricano Luis Fonsi, interprete della superhit “Despacito”, questa estate porterà il suo tour mondiale anche in Italia, per un'unica data: il 28 luglio si esibirà in piazza Napoleone a Lucca, all’interno della ventesima edizione del Lucca Summer Festival.

"Despacito" non è solo il tormentone del 2017, e il singolo più venduto e ascoltato in Italia dei primi sei mesi dell'anno. Ora è anche la canzone più ascoltata in streaming, di tutti i tempi. Billboard riporta che il brano di Luis Fonsi in appena sei mesi ha raccolto 4,6 miliardi di stream su tutte le piattaforme. Il record precedente era di Justin Bieber con “Sorry”, ferma, si fa per dire, a 4,38 miliardi.

Classe 1978, nato a Portorico ma trasferitosi con la famiglia in giovanissima età a Orlando, in Florida, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero è maggiore di due fratelli, anch'essi cantanti. Del brano ha detto: "Volevo solo fare qualcosa di catchy, e divertente. E' una parola che rimane in mente e che è facile da cantare". Ci è riuscito...

Sul sito del promoter D’Alessandro & Galli puoi trovare tutte le informazioni relative all evento e ai biglietti.