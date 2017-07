Circa un mese fa è circolata la notizia che in autunno Bruce Springsteen potrebbe avviare una residency, cioè una serie di concerti - da solista - in un teatro di Broadway, a New York: il Walter Kerr Theatre. La fonte è il non affidabilissimo New York Post. La notizia è stata per lo più ignorata (dallo staff del Boss, che non si è preso la briga di commentare) o smentita (noi avevamo sentito Claudio Trotta, promoter italiano del Boss, che aveva negato categoricamente l'ipotesi).

Il NYPost ha rilanciato la notizia in questi giorni, aggiungendo nuovi dettagli. Ipotetici, lo ribadiamo. E curiosamente, ancora una volta la notizia è stata rilanciata sui social media da Backstreets, massimo sito di fan del boss, solitamente molto cauto nel riprendere le voci e spesso usato dal management come canale di comunicazione ufficioso con i fan.

Riportiamo quindi, con massimo beneficio di inventario e tenendo a mente le parole di Trotta ("Credo che il management di Springsteen faccia bene a non smentirla, perché di solito di smentiscono le notizie, e questa non lo è"), le nuove "rivelazioni" del Post.

La testata racconta del nervosismo della Jujamcyn Theaters, che possiede il Kerr Thatre e che per ospitare le supposte 8 settimane del Boss (5 spettacoli ogni sette giorni) avrebbe rinunciato ad altre produzioni. Consapevole di esaurire i biglietti in pochissimo tempo, Springsteen dal canto suo si starebbe prendendo il tempo che vuole, scrive sempre il NYPost (forse tentando di giustificare la mancanza di conferme, aggiungiamo noi).

Curiosi i dettagli che il NYPots ipotizza sullo spettacolo: un misto di reading dalla recente autobiografia "Born to run", sul modello delle presentazioni dello scorso anno, e canzoni acustiche, senza band (o con una band piccola). Insomma, il NYPost ipotizza quello che noi chiameremmo uno spettacolo di "Teatro-canzone".

Ma, ripetiamo, riportiamo tutto questo per pura curiosità, perché oltre alle smentite, ci sembra tutto altamente improbabile. Vedremo se questa volta lo staff commenterà o se tutto cadrà nel vuoto.