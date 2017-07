Si svolgerà il 28 e 29 luglio in Val Veny in Val D'Aosta il Summer Camp dei Rockin’1000. La nuova iniziativa del collettivo di musicisti guidati da Fabio Zaffagnini è stata presentata ieri a Milano, alla Samsung Smart Arena: si tratta di una due giorni a base di musica rock, con la presenza dei 1000, guidati dal Maestro Marco Sabiu e con la presenza Davide Luca Civaschi, in arte di Elio e le Storie Tese e di Alteria.

Rockin’1000 esce dell’Emilia Romagna: per la prima volta il collettivo si esibirà in un'esibizione unplugged, venerdì 28. Le prove saranno aperte al pubblico - sono già state ricevute 1300 adesioni, di cui 100 musicisti stranieri, di cui molti provenienti da paesi extra europei.

Tra le attività in programma una notturna venerdì 28 luglio, con The Big Fire, che vedrà i Mille ed il pubblico unirsi attorno al grande falò e una pomeridiana sabato 29 luglio con la Medley Experience: 3 medley con oltre 15 brani. Al termine della performance, la torretta del direttore ospiterà la Deejay Night. E ancora: 1000 Rotation Stage , karaoke per cantanti e guitar-a-oke per chitarristi, cinema all'aria apert l’area Fun For Kids e attività nella natura organizzate in collaborazione con il Comune di Courmayeur, food truck & market