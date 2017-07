Emergono altri dettagli della morte di Chester Bennington, che ieri, 20 luglio, si è tolto la vita. A riportarli è TMZ, il sito che ieri per primo ha dato la notizia. Come già trapelato ieri si sarebbe impiccato nella sua casa di Palos Verdes, nella contea di Los Angeles: il corpo è stato scoperto giovedì poco prima delle nove del mattino.

TMZ oggi scrive che, secondo le sue fonti nella polizia, il cantante non avrebbe lasciato messaggi o note scritte prima di suicidarsi. Il sito riporta altri dettagli sulle modalità della morte che tralasciamo, ma che sempre secondo TMZ suggeriscono inquietanti analogie con quella di Chris Cornell. Come è noto i due erano molto amici, Bennington aveva cantato al funerale del frontman, e si è tolto la vita nel giorno in cui Cornell avrebbe compiuto 53 anni.

In queste ore circola molto un video del 2008 dei due che cantano assieme "Hunger strike", la canzone dei Temple of The Dog originariamente cantata con Eddie Vedder.