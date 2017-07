"Lust for life" è il nuovo album in studio di Lana Del Rey: la cantante newyorkese torna sulle scene discografiche a circa due anni di distanza dall'uscita del precedente "Honeymoon". E lo fa con un disco che la vede restare fedele a sé stessa e al proprio stile, impassibilmente fuori dal tempo. Lo abbiamo ascoltato ed ecco cosa ne pensiamo:

Per raccontarvelo, questo "Lust for life", potremmo limitarci a fare un copia-e-incolla delle recensioni dei due precedenti dischi di Lana, "Honeymoon" del 2015 e "Ultraviolence" del 2014: cambiano giusto le canzoni e la copertina, che ha fatto molto chiacchierare - soprattutto sui social - semplicemente per il fatto che ritrae Lana Del Rey, sempre seria e impassibile, con un sorriso a trentadue denti. Ma non lasciatevi ingannare, perché i suoni, lo stile e il mood sono gli stessi dei precedenti album della cantante: volutamente rétro, appunto, con archi eleganti e glamour e una voce che suona come l'eco di Marlene Dietrich e delle altre dive della prima metà del Novecento. Indubbiamente affascinante, certo, ma di tanto in tanto ci scappa uno sbadiglio.