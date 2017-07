Come anticipato nei giorni scorsi, questa notte (20 luglio), i Guns N’ Roses si sono esibiti all'Apollo Theater di Harlem, a New York: si è trattato di un concerto ad inviti per gli abbonati della radio satellitare SiriusXM, ma la band nei giorni scorsi ha colto l'occasione per trasformare lo show in una celebrazione di "Appetite for destruction", uscito 30 anni fa oggi, il 21 luglio dell'87. I dintorni del teatro infatti sono stati tapezzati con manifesi recanti l'hashtag #Appetite30th.

Il concerto, però, ha seguito una scaletta simile a quelle dell'attuale tour "Not in this lifetime", senza un'esecuzione integrale dell'album. Ecco alcuni video e la lista delle canzoni suonate

Welcome To The Jungle LIVE from The @ApolloTheater https://t.co/2F5ThTtQNl — Guns N' Roses (@gunsnroses) July 21, 2017

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin' Jive

Better

Estranged

Live and Let Die

Rocket Queen

You Could Be Mine

New Rose

This I Love

Civil War

Yesterdays

Coma

Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather)

Sweet Child O' Mine

My Michelle

Whole Lotta Rosie

Wish You Were Here

November Rain

Black Hole Sun

Knockin' on Heaven's Door

Nightrain

BIS

Sorry

Patience

The Seeker

Paradise City