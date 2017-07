Sarebbero dovuti ripartire in tour il prossimo 27 luglio dal Mansfield, nel Massachussets. Invece quello europeo rimarrà l'ultimo giro di concerti della band con il cantante, che ieri, 20 luglio, si è tolto la vita.

L'ultimo concerto della band si è svolto alla Barclaycard Arena di Birmingham, in Inghilterra, chiudendosi con "Papercut" e "Bleed It Out". Questo il video della perfomance finale del cantante.

Solo poche ore prima della notizia la band aveva pubblicato un nuovo video, quello di "Talking to myself", estratto da "One more light", uscito lo scorso maggio.