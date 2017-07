Musica e censura? E’ ancora possibile nel 2017? La risposta è sì. Giunge notizia che il governo della Malaysia ha messo al bando e all’indice il tormentone 'Despacito' dalle radio e tv statali del Paese a seguito di una denuncia pubblica che giudica osceno il testo (si parla di un rapporto sessuale), questo è quanto riportato dall’ANSA.

Sarà comunque difficile anche per il governo malese rallentare il successo del brano di Luis Fonsi e Daddy Yankee che – notizia uscita in settimana - è già stato ascoltato quasi cinque miliardi di volte su tutte le piattaforme streaming. La messa al bando infatti non riguarda le stazioni private, ma soprattutto non riguarda YouTube e i servizi che offrono musica in streaming, i canali che più hanno contribuito al successo della canzone. Il ministro della Comunicazione della Malaysia, Salleh Said Keruak, ha comunque esortato anche le stazioni radio private a censurare la canzone.