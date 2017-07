Ormai da qualche anno si è diffusa la nefasta pratica di riprendere parte dei concerti con, quando va bene, i telefonini, quando va male, con oggetti ancora più ingombranti che impediscono e disturbano il godimento del live da parte del pubblico. Contro questa pratica si leva il pensiero del leader dei Tool e degli A Perfect Circle Maynard James Keenan.

In una intervista con Joe Rogan Keenan dice: “Questa cosa mi infastidisce perchè credo nella tradizione orale. Credo nella narrazione, nella capacità di descrivere ai propri amici, seduto attorno al fuoco dopo una lunga giornata di caccia. Dove si raccontano le storie della famiglia e quelle di tuo nonno e quelle dei nonni ancora prima”.

Continua il musicista statunitense: "Niente è scritto. È una questione di comprendere i dettagli e di spiegare il ricordo di ciò che hai visto. Ma se non hai la capacità di comprendere ciò che hai visto, se lasci che un telefonino catturi le storie per te... Innanzitutto, niente di ciò che ti dà uno spettacolo rappresenterà quello che hai visto, o quello per cui ci sei stato. Come cartolina credo funzioni. Ma vivi il presente! Sei in un posto con delle persone per una cosa. Questo è molto più importante. Inoltre, come cortesia, forse la persona dietro di te vorrebbe godersela e ora la tua merda li disturba".