L’ex bassista dei Pink Floyd Roger Waters ha pubblicato il video di “Wait for her”, brano tratto dal suo ultimo album “Is this the life we really want?”.

Il testo della canzone è stato ispirato da "Lesson from the Kama Sutra (wait for her)” del poeta palestinese Mahmoud Darwish, nonché dalla tragica morte del bambino siriano rifugiato di tre anni Alan Kurdi, il cui corpo è stato ritrovato sulle spiagge turche nel 2015.

Ha dichiarato a ‘Rolling Stone’ il regista del video Sean Evans: “Quando Roger scrisse questa canzone il suo adattamento della poesia ha assunto un tono malinconico e il video lo doveva rappresentare. Si doveva mostrare femminilità e sessualità ma anche il senso di perdita e dolore e il desiderio di un tempo passato”.