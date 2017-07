"Si è parlato molto di questa sera, ma alla fine abbiamo solo suonato un po' di musica": sono tra le poche parole che Thom Yorke ha detto durante il concerto di Tel Aviv, dove i Radiohead hanno chiuso il loro tour. Tutto questo dopo le polemiche dei giorni scorsi: ricorderete che Roger Waters ha esortato a più riprese la band a cancellare lo show per boicottare Israele.

Ad un certo punto un buontempone ha scritto su Setlist.fm che i Radiohead avevano suonato "Money" dei Pink Floyd. Il sito che raccoglie le scalette dei concerti viene consultato in tempo reale da giornalisti e fan, e qualcuno ha abboccato. Ma si trattava di una bufala: l'NME ha rilanciato la notizia senza verificarla, salvo poi cancellarla.

Sarebbe stata una notizia ghiotta: i Radiohead che rispondono a Waters suonando una sua canzone, e che canzone. Ma era appunto una cosa falsa, oltre che non nello stile del gruppo. I Radiohead hanno semplicemente risposto con la musica: uno show lungo, da 27 canzoni, il più lungo in oltre 10 anni della band.

Ecco alcuni video e le canzoni eseguite

Radiohead 2017. הוא גרר אותי....😂 #radiohead A post shared by Leeron Moshkovitz (@leeronmoshko) on Jul 19, 2017 at 11:20am PDT

Radiohead in Tel Aviv https://t.co/wgE7WVgYPR — Adam Ben Gan (@AdamBenGan) July 19, 2017

Daydreaming

Lucky

Ful Stop

Airbag

15 Step

Myxomatosis

All I Need

Pyramid Song

Everything in Its Right Place

Let Down

Bloom

Identikit

Weird Fishes/Arpeggi

The Numbers

2 + 2 = 5

Bodysnatchers

Idioteque

Encore:

No Surprises

Nude

Like Spinning Plates

Lotus Flower

Paranoid Android

Reckoner

Encore 2:

Creep

The Bends

There There

Karma Police