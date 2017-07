Il 21 luglio dell'87 usciva uno dei dischi più amati della storia del rock: "Appetite for destruction". Oltre che uno dei più fortunati in termini commerciali, con oltre 30 milioni di copie vendut).

I Guns N’ Roses sono tornati in pista con un successo enorme, dopo la reuniom Axl-Slash: il loro tour "Not in this lifetime", iniziato nel 2016 e proseguito nel 2017, ha sbancato i botteghini ovunque. La band è attualmente in Nord America: ha concerti fissati fino alla fine dell'anno, con date in Sud America.

Ma potrebbe organizzare qualcosa di speciale per celebrare l'anniversario. Alcuni fan hanno notato dei poster con l'hashtag #Appetite30th attorno allo storico Apollo Theater di New York. Un concerto a sorpresa, ma non troppo, è in arrivo?

Ecco le foto dei poster.