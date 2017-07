Senhit ha recentemente pubblicato "Hey buddy" il quarto tassello della sua discografia: un EP che contiene brani in gran parte prodotti da Brian Higgins (produttore britannico che nel corso della sua carriera ha messo mano a dischi di - tra gli altri - Pet Shop Boys, Kylie Minogue e Kaiser Chiefs).



Il titolo dell'EP è un omaggio al cane di Senhit, Buddy. E proprio Buddy compare in questo video #NoFilter, una versione acustica di "Something on your mind". Ce la racconta così:

“Ciao a tutti! Questo che sentite in versione acustica è “Something On Your Mind”, uno dei brani che mi sta più a cuore tra quelli del mio ep “Hey Buddy” perché esprime tutta la grinta e la voglia di divertirsi della dance anni ’90, il periodo più bello della musica dance pop secondo me!

Un brano perfetto quando sei in spiaggia e vedi il sole immergersi nel mare, uno dei momenti più belli della giornata. Nasce con il producer Brian Higgins in Inghilterra, dove è arrivato ai vertici delle classifiche, mentre il videoclip originale lo abbiamo girato ad Ibiza con una tecnica particolare di Time Lapse, il Music Lapse. Ora ve lo canto in una versione inedita chitarra e voce, accompagnata dall'insostutuibile Lele Leonardi, direttamente dalla mia stanza di hotel (e chi sta mai a casa in queste settimane di tour?!). Un salutone anche da Buddy che mi sta accompagnando in giro per l’Italia… e ne approfitto: con gli animali comportatevi bene durante queste vacanze!”