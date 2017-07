La scorso gennaio Aretha Franklin aveva annunciato le sue intenzioni di ritirarsi dalle scene, palrano con una tv di Detroit. Ora giungono aggiornamenti sulle celebrazioni di fine carriera: saranno due gli album che usciranno nei prossimi mesi.

Un ultimo album di inediti, inizialmente previsto per il prossimo settembre, con ogni probabilità arriverà solo all'inizio del 2018.

Invece è ufficiale la pubblicazione di "A brand new me", prevista per il 10 novembre per la Rhino. Accreditato alla Regina del Soul con la Royal Philharmonic Orchestra, il disco prevede la rielaborazione delle tracce vocali originali di Aretha con nuovi arrangiamenti registrati dall'orchestra, su brani del repertorio incisi per la Atlantic Records.

Il disco è stato prodotto da Nick Patrick e Don Reedman, che hanno seguito con successo il progetto analogo "If I Can Dream: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra (1,5 millioni di copie).

Questa la tracklist,

1. “Think”

2. “Don’t Play That Song (You Lied)”

3. “I Say A Little Prayer”

4. “Until You Come Back To Me (That’s What I’m Gonna Do)”

5. “A Brand New Me”

6. “A Natural Woman (You Make Me Feel Like)”

7. “Angel”

8. “Border Song (Holy Moses)”

9. “Let It Be”

10. “People Get Ready”

11. “Oh Me Oh My (I’m A Fool For You Baby)”

12. “You’re All I Need To Get By”

13. “Son Of A Preacher Man”

14. “Respect”